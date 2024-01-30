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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الراتب 5000 جنيه.. فرص عمل مميزة للشباب في الجيزة

وظائف
وظائف

تسعي الحكومة وزارتها المختلفة والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص وقام جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة بالاعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

فرص عمل بملتقي توظيف للشباب


تأتي ملتقيات التوظيف نتاجا للتعاون بين محافظة الجيزة وبين الشركات الخاصة حيث  تسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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فرص عمل محافظة الجيزة 


 أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزةعبر صفحته الرسمية، عن فرص عمل جديدة من خلال ملتقى توظيفي اليوم الثلاثاء لتوظيف أكبر عدد من الشباب بإحدى سلاسل المطاعم الكبرى.


وتتوافر  فرص عمل لشباب الخريجين من خلال الملتقى التوظيفي الذي ينظمه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة اليوم بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني بحضور مسؤول الموارد البشرية بمطاعم وجبات سريعة شهيرة.

تخصصات  الملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة


وهناك مجموعة من التخصصات المطلوبة  خلال الملتقى التوظيفي الذي ينظمه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بالمطاعم وهي «عضو الفريق».

الشروط المطلوب لشغل وظيفة عضو الفريق


وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة عضو الفريق بالمطاعم، وهي كالتالي :-

- المؤهل الدراسي : يشترط أن يكون المتقدم لشغل الوظائف حاصل علي المؤهل من المتوسط

- يشترط السن: حتى 35 عاما

- يلزم تحديد الموقف من التجنيد


مميزات وظائف الجيزة

- يحصل الملتحق بالوظيفة علي تأمين صحي واجتماعي

-  الراتب يبلغ  5000 جنيه

- تبلغ ساعات العمل 9 ساعات

- لا تقبل الطلبة

- وجود حوافز

- وجود إضافي

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طرق تقديم طلبات وظائف الملتقى التوظيفي

 
ويمكن للشباب الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة والتي أعلنها الجهاز خلال الملتقى التوظيفي بمطاعم الوجبات السريعة، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

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