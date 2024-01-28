الراتب 5500 جنيه.. فرص عمل مميزة للشباب

يسعي الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي يعينهم على الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم وعليه فإن الإدارة المركزية لتمكين الشباب تعلن بشكل مستمر عن وظائف شاغرة.

فرص عمل الشباب والرياضة

تأتي فرص عمل الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك ضمن مبادرة «توظيف مصر»، حيث تتوافر الوظائف فى إحدى الشركات الخاصة العاملة فى مجال الطباعة.

وتتضمن الوظائف المعلنة من قبل الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة عدد من التخصصات المطلوبة.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة ما يلي :-

- تشمل التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عمال (قسم الطباعة)

- تتضمن التخصصات المطلوبة عمال (قسم بلاستك)



-عمال (قسم تعبئه وتغليف)



- مراقبين امن



- مشرفين امن | ذكور و اناث

شروط وظائف الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة تشمل ما يلي :-

- تتوافر اماكن العمل فى 6 أكتوبر / جيزة



- لا يشترط مؤهل



- يجيد القراءة والكتابة



- السن من 18 الى 45 سنة

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة



ويحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة على مجموعة من المميزات التي تتضمن ما يلي :-



- يحصل الملتحق بالوظائف المعلنة علي راتب شهري يتراوح من 3900 الي 5500



- يحصل على وجبة يوميا + مواصلات + خطوط



- يحصل علي الإجازة الأسبوعية: الجمعة + السبت حسب احتياج العمل



- تتضمن المميزات المطلوب تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص



طريقه التقديم على الوظائف المعلنة



ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه للاستمارة الخاصة بتلك الوظائف لملء البيانات المطلوبة بها.

مبادرة توظيف مصر

وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.