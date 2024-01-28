وظائف وكتب ومسابقات.. جهود وزارة الأوقاف لدعم ذوي الهمم

ساهمت وزارة الأوقاف في إعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء الثقافي للمجتمع ودمج ذوي الإعاقة في إطار الاهتمام بالنوع الاجتماعي والعمل على تيسير حياتهم بغرض دمجهم وتمكينهم في المجتمع، فساهمت الوزارة في تطوير وتكثيف الأنشطة والبرامج المتنوعة لذوى الإعاقة وإتاحة الفرصة لهم في كافة المديريات الإقليمية.

جهود وزارة الأوقاف تجاه ذوي الهمم

ومن أمثله ذلك:

أولًا: على مستوى خدمات المواطنين

قامت وزارة الأوقاف بتخصيص مكتب بالدور الأول بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتلقي الشكاوى والمقترحات والطلبات لتيسير العمل على السادة ذوي الهمم وتوفير الخدمات المقدمة لهم بأسرع وأفضل السبل بغرض دمجهم في المجتمع مع توفير أفضل الخدمات.

ثانيًا: إعلان وظائف جديدة

تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن مسابقة لتعيين عدد (3000) إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد وكذلك عدد (3000) عامل مسجد بنظام التعاقد على أن يكون ذلك على دفعات، يتم ذلك خلال (3) أعوام متتالية.

- الدفعة الأولى دفعة الشيخ الشعراوي تم الانتهاء منها بعد إجراء الاختبارات اللازمة لعدد ( 1000) إمام وخطيب ومدرس، حيث أسفرت عن اختيار (31) إمامًا من ذوي الهمم نسبة 5%.

وكذلك بعد إجراء الاختبارات اللازمة لعدد (1000) عامل، حيث أسفرت عن اختيار (44) عاملًا من ذوي الهمم نسبة 5% وتم استلامهم العمل.

ثالثًا: المسابقة العالمية للقرآن الكريم

خصصت وزارة الأوقاف جوائز مالية قدرها (مليون ونصف المليون جنيه) لفرع ذوي الهمم وفاز بها كل من:

1. المتسابق/ يوسف السيد عبدالمعطي السيد محافظة الجيزة بجائزة مالية قدرها 400 ألف جنيه مصري.

2. المتسابقة/ إيمان وائل أحمد غريب محافظة الشرقية بجائزة مالية قدرها 350 ألف جنيه مصري.

3. المتسابق/ محمد عبد الكريم كامل عطية محافظة الشرقية بجائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه مصري.

4. المتسابق/ محمد ياسر محمد مرسي محافظة بني سويف بجائزة مالية قدرها 250 ألف جنيه مصري.

5. المتسابق/ أحمد محمود أمين إبراهيم محافظة البحيرة بجائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري.

رابعًا: الأنشطة والمسابقات القرآنية المحلية

- اشتراك عدد (37) محفظًا من ذوي الهمم في مكاتب التحفيظ.

- اشتراك عدد (407) قارئ من ذوي الهمم في المقارئ القرآنية.

- اشتراك عدد (11) قارئًا من ذوي الهمم في قراء السور.

- اشتراك عدد (31) متسابقًا من ذوي الهمم في تصفيات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

- اشتراك عدد (35) متسابقًا من ذوي الهمم في تصفيات المسابقة العالمية التاسعة والعشرين.

- اشتراك عدد (12) متسابقًا من ذوي الهمم في مسابقة الأصوات الذهبية.

- اشتراك عدد (17) متسابقًا من ذوي الهمم في مسابقة القراءات القرآنية تحت 30 سنة.

- اشتراك عدد (21) متسابقًا من ذوي الهمم في مسابقة 18 سنة للقرآن الكريم.

- اشتراك عدد (9) متسابقين من ذوي الهمم في مسابقة مراكز محفظي القرآن الكريم للعام 2023 / 2024م

- اشتراك عدد (37) دارسًا من ذوي الهمم بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023/2024م

خامسًا: الندوات والمحاضرات

أ- المنبر الثابت

في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف اشتراك عدد (1000) مسجد على مستوى الجمهورية في الموضوعات التي تتعلق بذوي الهمم ومنها: (التيسير ورفع الحرج في العبادات - أخلاق الإسلام في التعامل مع الضعفاء وذوى الاحتياجات الخاصة).

ب- ندوة للرأي

بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلان قامت وزارة الأوقاف من خلال قناه النيل الثقافية بتنفيذ برنامج ندوة للرأي لتناول أهم القضايا والموضوعات المتعلقة بذوي الهمم من خلال مشاركة العلماء والمتخصصين ومن الموضوعات التي تم تناولها والمتعلقة برعاية ذوي الهمم: عناية الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالضعفاء.

جـ- ندوة عقيدتي

تنفيذ ندوة عقيدتي بالتعاون مع جريدة الجمهورية، حيث تناولت الندوات أهم الموضوعات المتعلقة بذوي الهمم منها على سبيل المثال: (الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها - التكامل المجتمعي واجب الوقت - فضل إغاثة المكروبين - الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية - القوة والثبات في مواجهة التحديات - قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب).

د- خطب الجمعة

قامت وزارة الأوقاف بتخصيص عدد من خطب الجمعة المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان حقوقهم ومن أهم هذه الخطب: (الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها - الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية - القوة والثبات في مواجهة التحديات - الإيجابية - قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب - اسم الله الرحيم ودعوة للتراحم)، كما تم ترجمة الخطب ببعض المساجد الكبرى إلى لغة الإشارة.

هـ - التدريب

تم تدريب عدد (31 ) إمامًا من الأئمة الجدد من ذوي الهمم بالبرنامج التأهيلي.

و- الندوات بالمديريات الإقليمية

تم تنفيذ عدد (52) ندوة بالمديريات الإقليمية المتعلقة بذوي الهمم منها: (سوهاج - مطروح - بني سويف - البحيرة - الغربية - الجيزة).

سادسًا: في مجال الدعوة الإلكترونية

قامت وزارة الأوقاف ببث صفحة لغة الإشارة على مواقع التواصل الاجتماعي إيمانًا بدور ذوى الهمم في المجتمع، وتم نشر (190) خطبة مترجمة بلغة الإشارة عليها.

كما قامت الوزارة بترجمة فيديوهات علم طفلك الإلكترونية للغة الإشارة، وتم بثها على صفحة (لغة الإشارة) على موقع التواصل الاجتماعي.

سابعًا: على مستوى المشروعات وبناء المساجد

تقوم وزارة الأوقاف بتخصيص أماكن لسهولة التحرك (رامبات) للتيسير على ذوي الهمم في الدخول والخروج من المساجد وكذلك توفير أماكن تواجد لهم في داخل المساجد.

ثامنًا: على المستوى الثقافي الدعوي (إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية):

قامت وزارة الأوقاف بتحويل ثلاثة كتب من سلسلة رؤية للنشء للغة برايل وهي:

1- (كتاب القفز فوق الصعاب) وهو كتاب يعرض نماذج لشخصيات من ذوي الهمم أثروا في البشرية.

2- (كتاب حروب وهمية) وهو كتاب يناقش قضية الاستقطاب الإلكتروني.

3- (كتاب أركان الإسلام).

وتم إهداء بعض المؤسسات الخاصة للمكفوفين نسخًا من هذه الإصدارات وتزويد عدد من المكتبات المركزية ببعض المساجد الكبرى بها في عدد من المحافظات.