تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 2 / 2 / 2024م، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه إلى 534 مسجدًا، منها 415 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و119 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 2 / 2 / 2024 م، 11556 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و905 ملايين جنيه.

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا في الجمعة الثالثة من شهر رجب

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. مسجد الصفا - عزبة الهوانم – كفر الدنوهيا – الزقازيق

2. مسجد باسم – قنتير – فاقوس

3. مسجد الشيخ سليمان العزازي – العزيزية – منشأة رضوان – أبو كبير

4. مسجد القديم – الرياض – أبو كبير

مديرية أوقاف سوهاج

5. مسجد السلام – قرية الحديقة - مركزطما

مديرية أوقاف بني سويف

6. مسجد الأنوار المحمدية – قرية طحا بوش – مركز ناصر

7. مسجد السلام – قرية بليفيا– مركز بني سويف

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد النور – أولاد الشيخ -مغاغة

9. مسجد عثمان بن عفان – منشية الدهب



مديرية أوقاف الجيزة

10. مسجد نور الإسلام – باجة الشيخ – العياط

11. مسجد طرخان - الصف

مديرية أوقاف أسيوط

12. مسجد الحاجة رزقة – عرب بني هلال - القوصية

مديرية أوقاف البحيرة

13. مسجد بدر المنشية الجديدة – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. مسجد سلام – قرية سلام – تيدا– سيدي سالم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف السويس

1. مسجد عمر بن عبد العزيز - العمدة – حي الجناين

مديرية أوقاف قنا

2. مسجد الخير – منطقة صلاح الدين – حجازة قبلي - قوص