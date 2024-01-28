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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا في الجمعة الثالثة من شهر رجب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف في إطار إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 2 / 2 / 2024م، منها 14  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه إلى 534  مسجدًا، منها 415 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و119 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 2 / 2 / 2024 م، 11556  مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و905 ملايين جنيه.

الأوقاف: افتتاح 16 مسجدًا في الجمعة الثالثة من شهر رجب

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد الصفا - عزبة الهوانم – كفر الدنوهيا – الزقازيق
2. مسجد باسم – قنتير – فاقوس 
3. مسجد الشيخ سليمان العزازي – العزيزية – منشأة رضوان – أبو كبير 
4. مسجد القديم – الرياض – أبو كبير 
مديرية أوقاف سوهاج
5. مسجد السلام – قرية الحديقة - مركزطما 
مديرية أوقاف بني سويف
6. مسجد الأنوار المحمدية – قرية طحا بوش – مركز ناصر 
7. مسجد السلام – قرية بليفيا– مركز بني سويف
مديرية أوقاف المنيا
8. مسجد النور – أولاد الشيخ -مغاغة
9. مسجد عثمان بن عفان – منشية الدهب 

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مديرية أوقاف الجيزة
10. مسجد نور الإسلام – باجة الشيخ – العياط 
11. مسجد طرخان - الصف
مديرية أوقاف أسيوط
12. مسجد الحاجة رزقة – عرب بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف البحيرة
13. مسجد بدر المنشية الجديدة – مركز الدلنجات
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. مسجد سلام – قرية سلام – تيدا– سيدي سالم
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
1. مسجد عمر بن عبد العزيز - العمدة – حي الجناين
مديرية أوقاف قنا
2. مسجد الخير – منطقة صلاح الدين – حجازة قبلي - قوص

الأوقاف وزارة الأوقاف الجمعة الثالثة من شهر رجب مديرية أوقاف السويس مديرية اوقاف أسيوط شهر رجب

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