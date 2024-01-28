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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما معنى صيام النوافل.. وما هي آدابه وأحكامه؟| علماء بالأوقاف يجيبون

صيام النفل
صيام النفل

أقيمت مساء السبت 27/ 1/ 2024م، بعد صلاة العشاء:  (48) ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء، حول موضوع: "صيام النوافل آداب وأحكام" وقد أكد الجميع أن صوم النفل بمعنى الزيادة المشروعة على الفرض على وجه مخصوص، والتطوع بمعنى ما يشرع فعله من غير إلزام، ويسمى أيضا: الصوم المندوب، أو المستحب، وهو ما اقتضى الشرع فعله من غير إلزام.

انعقاد 48 ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء حول "صيام النوافل آداب وأحكام"

وتابع علماء الأوقاف: الصوم الذي اقتضى الشرع فعله إما على وجه الإلزام، وهو صوم شهر رمضان، وكل صوم واجب بنذر أو قضاء وغيره، وإما على غير وجه إلزام وهو صوم التطوع، وهو النوع الثاني من أنواع الصيام، وقد شرع صوم التطوع من أجل جبر الخلل الذي يحصل في الفريضة، ومن أجل زيادة الأجر والثواب ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من صام يوما في سبيل الله بَعَّدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفا"، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما”.

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وقد جاءت الندوات على النحو التالي:
ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها)، ومسجد السيدة فاطمة النبوية ( رضي الله عنها)، ومسجد الوعد الحق، ومسجد فاطمة الشربتلي، ومسجد شريف، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص، ومسجد القدس،  ومسجد التوحيد، ومسجد مبارك، ومسجد المهدي، ومسجد السيدة جويرية، ومسجد النور بالقطامية.
وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد الحصري، ومسجد المشاري، ومسجد مصطفى محمود.
وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد الكبير، ومسجد زعزع.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد السادات.
وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد المرور.
وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد  الهداية.
وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد الوهاب.
وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد محسب.
وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد الإيمان والتقوى.
وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد البقلي، ومسجد التقوى.
وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد سيدي شبل، ومسجد أبو المكارم.
وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد السلام.
وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد السلام الشال.
وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد المجمع الإسلامي.
وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد النصر.
وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد التوحيد.
وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد الشهداء.
وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد مريم.
وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد الخلفاء الراشدين.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد المجاهدين.
وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد الحرمين.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد الشريف، ومسجد الملك.
وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد أبو بكر الصديق.
وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بمسجد زبيدة.
وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد الرحمن.
وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد الميناء الشرقي، ومسجد عثمان أحمد عثمان.
وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بمسجد الغربي، ومسجد النصرة.

الإفتاء صيام النوافل آداب وأحكام صلاة العشاء صوم النفل الصوم المندوب مديرية أوقاف الجيزة مديرية أوقاف القليوبية مسجد السيدة نفيسة مسجد الإمام الحسين

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