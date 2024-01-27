الأوقاف: شركة متخصصة لتطوير مسجد المرسي أبو العباس وإعادة زخارف القبة|فيديو

علق الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على الجدل المثار بشأن ترميم مسجد المرسي أبو العباس.

وقال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "النقوش في سقف قبة مسجد المرسي أبو العباس كانت على طبقة جبسية وحدث تآكل في الحديد الخاص بسقف القبة نتيجة تشبعه بمياه الأمطار وهو ما شكل خطورة على حياة المصلين".

وأضاف الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: "قبة المرسي أبو العباس كانت خطر على المصلين وسنعيد الزخارف لها"، موضحًا: "بعد الانتهاء من عملية الترميم سيتم إعادة نقوش قبة مسجد المرسي أبو العباس كما كانت".

وأشار الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: "تم إسناد عملية تطوير شاملة للمسجد ككل وللقبة بالأخص لأحد الشركات المتخصصة في هذا المجال".

