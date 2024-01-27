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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مختار جمعة: إيفاد إمام من الأوقاف إلى سويسرا لإحياء ليالي رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت 27 يناير 2024، قرار إيفاد الشيخ عبد الفتاح فاروق إبراهيم حمودة - إمام وخطيب ومدرس في مديرية أوقاف المنوفية، إلى الجمعية الثقافية لمسلمي نيو شاتل، في سويسرا.

ويأتي قرار إيفا الإمام بالأوقاف؛ لإحياء ليالي شهر رمضان 2024، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ /2024، 59 إمامًا وقارئًا.

ونشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر ومن العاملين بالمعاهد الأزهرية ومن الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه غير العاملين بالجامعة من محافظات: قنا وأسوان والمنوفية والإسماعيلية.

ومن المقرر أن تنشر الوزارة، أسماء باقي الناجحين ممن جرى امتحانهم من المحافظات الأخرى.

وزير الاوقاف أوقاف المنوفية الجمعية الثقافية شهر رمضان

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