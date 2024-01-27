موعد شهر رمضان 2024.. متى يبدأ في مصر وباقي الدول العربية

موعد شهر رمضان 2024.. هو الشغل الشاغل لقطاع كبير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك منذ بدء شهر رجب المبارك والذي انتصف ويتبقى منه 15 يوما فقط، ليبدأ شهر شعبان ، وموعد شهر رمضان 2024 يختلف في بعض الدول عن الأخرى حسب ظهور الهلال، وحول موعد شهر رمضان 2024، كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن موعد شهر رمضان 2024 ، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024 ، وعدته ستكون 30 يوما، وبذلك يتبقى حوالى 43 يوما على أول أيامه .



صلاة التراويح في رمضان

أكدت وزارة الأوقاف، أنها تكثف أنشطتها في الشهر الكريم بصورة غير مسبوقة وأنها تقوم بتهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل.

قالت الوزارة، في بيان لها، أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد ، وستقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد ، بما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم ، مع التأكيد على أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن.

وتابعت: وإذا كانت هناك بعض المساجد التي ستقيم صلاة القيام بجزء فيتم ذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية التابع لها ، كما يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية ، وبما يوفر الجو الروحي المناسب للشهر الفضيل.

وشكلت الوزارة فريق عمل برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني؛ لعمل كل ما يلزم من إعدادات سواء في صيانة وعمارة وفرش المساجد، أم في ترتيب الأنشطة الدعوية والقرآنية بما يتسق وجلال الشهر الكريم.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن إقامة صلاة التراويح في المساجد وعدم تقييد إقامتها بمدة زمنية محددة خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف الوزير في بيان له، إنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على إحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم، تؤكد الوزارة أنها ستكثف أنشطتها في الشهر الكريم بصورة غير مسبوقة بإذن الله تعالى، وأنها ستقوم بتهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل .

وأكد وزير الأوقاف، أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد، وستقوم كل مديرية أوقاف بتنظيم أمورها في صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، بما يوفر الجو الروحي والإيماني في الشهر الكريم.

وتابع: مع التأكيد على أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أي منطقة من بعض المساجد التي تخفف على الناس في الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، وإذا كانت هناك بعض المساجد التي ستقيم صلاة القيام بجزء فيتم ذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية التابع لها، كما يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحي المناسب للشهر الفضيل.

فضل صلاة التراويح

صلاة التراويح ليست واجبة بل هي سنة مستحبة وإذا ترك المسلم صلاة التراويح فلا إثم عليه، لأنها ليست فرضا، وإنما هي سنة مؤكدة فعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- وداوم عليها ورغب المسلمين فيها بقوله: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري (37) ومسلم (760) ، والتراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان وتصلى ليلا في رمضان بعد صلاة العشاء، حتى أذان الفجر، وينبغي للمسلم ألا يترك صلاة التراويح، فإن لم يستطع أن يصليها مع الإمام في المسجد فإنه يصليها في البيت ، فإن لم يستطع أن يصلي إحدى عشرة ركعة ، صلى ما تيسر له ولو ركعتين ، ثم يصلي الوتر .

وعد الله تعالى من يؤدي صلاة التراويح وقيام الليل في رمضان بان يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما ورد في حديث روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة – أي أمر ندب وترغيب – فيقول: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقد لقى صلى الله عليه وسلم ربه والأمر على ذلك في خلافة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر ثم أمر عمر رضي الله عنه بالجماعة في القيام، ومعنى «إيمانا»: أي أنه حال قيامه مؤمنا بالله تعالى، ومصدقا بوعده وبفضل القيام، وعظيم أجره عند الله تعالى، «واحتسابا»: أي محتسبا الثواب عند الله تعالى لا بقصد آخر من رياء ونحوه.