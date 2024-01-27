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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أكثر دعاء يحبه الله.. ردده بخشوع ويقين طوال اليوم وتقرب النتيجة

صدى البلد

يبحث كثير من الناس عن أكثر دعاء يحبه الله، وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى، وأوصانا بتحري أوقات الاستجابة، والإلحاح فى الدعاء، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: “كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا”.

أكثر دعاء يحبه الله

قال النبي، صلى الله عليه وسلم: “كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.” رواه البخاري.

وثبت في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: “أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر”. 

وأخيرا، روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عن بريدة الأسلمي أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سمع رجلا يقول: “اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد ،الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد” فقال، صلى الله عليه وسلم: دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب.

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أفضل دعاء في جوف الليل

ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم- ؛ أنه كان يدعو بهذا الدعاء: « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير».

ويستحب للمسلم أن يقوله 3 مرات إذا أوى إلى فراشه، كما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح الذي روي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏«من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا‏»‏‏، رواه الترمذي حديث حسن.

أفضل دعاء مستجاب
أفضل دعاء مستجاب اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، اللهم إني أسالك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسالك الجنة، وأعوذ بك من النار ويسأل الله بعدها ما يريد ، وأفضل دعاء مستجاب لقضاء الحاجة "لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي".

أفضل دعاء مستجاب أفضل دعاء في جوف الليل أكثر دعاء يحبه الله

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