دعاء يمنع الفقر ويجلب الرزق مجرب .. علي جمعة يكشف عنه

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا".

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: إذا ردت أن يوسع الله لك في رزقك فلتقل "رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير"، قالوا من ذكرها 100 مرة فى اليوم فإن الله يرزقه كما رزق موسى.

وأضاف خلال فيديو عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك، ومن الفوائد أن تقرأ ألم نشرح لك صدرك "سورة الشرح" 40 مرة فى اليوم فييسر الله لك الأرزاق ويرزقك من حيث لا تحتسب.

دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك.

اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا، يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعذب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك.

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

اللهم أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك. اللهم إنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إنك تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة، تغنني بها عن رحمة من سواك.