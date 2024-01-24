عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يمنع الفقر ويجلب الرزق مجرب .. علي جمعة يكشف عنه

صدى البلد

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا حول ولا قوة إلا بالله مائة مرة في كل يوم لم يصبه فقر أبدا".

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: إذا ردت أن يوسع الله لك في رزقك فلتقل "رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير"، قالوا من ذكرها 100 مرة فى اليوم فإن الله يرزقه كما رزق موسى.

وأضاف خلال فيديو عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك، ومن الفوائد أن تقرأ ألم نشرح لك صدرك "سورة الشرح" 40 مرة فى اليوم فييسر الله لك الأرزاق ويرزقك من حيث لا تحتسب.

تطرد العين والحسد.. 16 آية قرآنية نصح بها العلماء رددها يوميا

هل يحق للرجل معاشرة زوجته بعد عقد القران وقبل الفرح.. أمين الفتوى يرد

 

دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك.

اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا، يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعذب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك.

اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

اللهم أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك.  اللهم إنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما إنك تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة، تغنني بها عن رحمة من سواك.

دعاء يمنع عنك الفقر ويجلب لك المال علي جمعة سورة الشرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

الخضري يفجر مفاجأة: طبيب المنتخب طالب فيتوريا بعدم مشاركة الشناوي بأمم أفريقيا

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل سامسونج بمواصفات عملاقة.. وتحذير عاجل من رسائل خبيثة تستهدف مستخدمي واتساب

العربيات طارت.. سائق الشاحنة دفع صفا كاملا من أعلى الكوبري بالمريوطية.. فيديو

إمبراطور الذهب في ورطة.. وبشرى سعيدة للمصريين

مفاجأة هتهزه| العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف تثير الجدل.. ماذا سيفعل محمد رمضان؟

دعاء يمنع الفقر ويجلب الرزق مجرب .. علي جمعة يكشف عنه

مبدأ للمحكمة العليا.. المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخنت أوي.. جوري بكر تثير ضجة بأحدث جلسة تصوير خضعت لها| صور

اكتشاف مذهل لحصون خيبر المنسية في دولة عربية.. ما قصتها ؟

خبيرة فلك تتوقع حادث المريوطية المرعب قبل أيام.. وهذا ما تنبأت به وتحقق

جاكيت غريب.. كارولين عزمي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ