عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ارتكبت كثيرا من الذنوب ولكن لا أتذكرها فكيف أكفر عنها؟.. الإفتاء توضح

صدى البلد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة “يوتيوب”، سؤالا، يقول صاحبه: حكم من أفطر أياما ونسي عدتها؟ وكيف يكفر المرء عن ذنوب لا يتذكرها؟.

حكم من أفطر أياما ونسي عددها؟

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما ينبغي صيامه هي أيام اليقين، فلو عليا عشر أيام ولا خمسة عشر يوما نقول الأصل خمسة عشر لأن أنا عليا صيام أد أي مش أنا صمت أد إيه، فالأصل هو عدم الفعل وليس الفعل نفسه".

تعرف كيف تخرج الزكاة على الوديعة البنكية.. الإفتاء توضح

زوجتي تريد إمامتي في الصلاة جماعة بالمنزل فهل يجوز.. أمين الفتوى يجيب

وتابع:" لو لم لا يتذكر الشخص مثلا صليت العصر أم لا، فنقول له صلى العصر كي يصل لليقين، فلو أنت صمت ال15 يوما اللي شاكك فيهم يبقى أنت كده وفيت كل الأيام".

كيف تكفر عن ذنوب لا تتذكرها

أما عن سؤال كيف تكفر عن ذنوب لا تتذكرها؛ قال ممدوح: ينبغي أن تتوب توبة عامة، وتقول: "أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه من جميع الذنوب".

تطرد العين والحسد.. 16 آية قرآنية نصح بها العلماء رددها يوميا

أفضل طريقة لمضاعفة ثواب قراءة القرآن .. علي جمعة يكشف عنها

كيف أعرف أن الله غفر لي؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك علامة يعرف الإنسان من خلالها ما إذا كان الله- سبحانه وتعالى- قد غفر له.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «كيف أعرف أن الله غفر لي؟»، أن علامة مغفرة الله- تعالى- هي «أن لا يعود الشخص للذنب»، منوها بأنه إذا كان الله- سبحانه وتعالى- قد غفر للإنسان فإنه عز وجل يبدأ في توفيقه، فلا يعود للذنب، الذي يشكو من الوقوع فيه. 

هل الذنوب تضيع أجر العبادات ؟

قال الدكتور مجدي عاشور ، المستشار السابق  لمفتي الجمهورية لدينا ميزان للحسنات وميزان للسيئات الذي يكون للذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا جميلا جدا -وهذا ليس معناه اللجوء إلى المعصية فمن الأول عليك أن تنوي عدم القصد الوقوع فى المعصية وبعد ذلك لو وقعت منك فلا تخاف لأن عندك رب رحيم  .

 

حيث قال “إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة”.

وأضاف مجدي عاشور ، أن المهم إنك إذا فعلت ذنبا عليك بالتوبة، فالتوبة طاعة فلو تبت وعملت حسنات حتى لو ذكرت الله أو تصدقت بشيء بسيط أو طبطبت على أحد أو ابتسمت في وجهه، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فقال تعالى “إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ۗ وكان الله غفورا رحيما”، ففضل الله واسع.

وتابع : يجب على الإنسان عندما يقع فى المعصية وهو غير متجرئ على الله، أن يرجع إليه ويتوب ويندم ويعمل على طول حسنة

كيف أعرف أن الله غفر لي حكم من أفطر أياما ونسي عددها دار الإفتاء الذنوب كيف أكفر عن ذنوب لا أتذكرها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

مصر تتأهل لدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بعد التعادل مع الرأس الأخضر

أهم من صلاح في المنتخب.. وائل جمعة يشيد بهذا اللاعب

غريم مصر في دور الـ16 بأمم إفريقيا..الفراعنة ينتظرون الوصيف بين 4 منتخبات

ظهور نادر للفنانة القديرة نجاة.. رفقة محمد انور وزوجته

ترشيحاتنا

الطقس اليوم| أمطار شديدة على السواحل تصل إلى القاهرة بعد ساعات

احذر ..5 أفعال تعرضك للحبس وتغريمك 100 ألف جنيه

ارتكبت كثيرا من الذنوب ولكن لا أتذكرها فكيف أكفر عنها؟.. الإفتاء توضح

شكرا موزمبيق| منتخب الفراعنة يتأهل بعد مباراة مجنونة.. وهذا الفريق منافس مصر المحتمل في دور الـ 16

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز الحوار الموضوعي بين مصر والبرلمان الأوروبي

كيف تكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟.. بـ11 عملا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلقيس تبرز أنوثتها بفستان أسود قصير وقفازات بعرض أزياء بأسبوع باريس للموضة

بسبب ارتباط اسمها بطلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. زينة تسخر من مروجي الشائعات برسالة نارية

أول ظهور بعد الطلاق… ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها| شاهد

بعد فراق 63 عاما.. سيدة تعثر على والدها بطريقة غير متوقعة

فيديو

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

يحبس الأنفاس.. فيديو يكشف تسبب أم صينية بوفاة ابنها عن طريق الخطأ

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ