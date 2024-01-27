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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 آلاف جنيه.. فرص عمل لا تعوض للشباب |اعرف الشروط وكيفية التقديم

فرص عمل
فرص عمل

تسعى الحكومة وتحث وزارتها المختلفة والهيئات التابعة لها لتوفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه تعلن  وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالاعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

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خلق فرص عمل.. جهود مبادرة أيادي مصر| إنفوجراف

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تدريب الشباب على فنون الطباعة والتغليف وتوفير فرص عمل لهم

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل الشباب والرياضة


فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، وذلك في إحدى الشركات الخاصة المشهورة والتي أعلنت عن حاجتها للتعيين شغل وظائف مسؤول منطقة حيث يحصل الملتحق بالعمل علي مجموعة من الحقوق والمميزات المختلفة.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة والتي تتضمن مايلي :-

- يشترط الخبرة في مجال بيع الإكسسوارات الذكية والهواتب

- تتوافر فرص العمل فى محافظات القاهرة / الجيزة / الشرقية / طنطا / الغربية / كفر الشيخ / المنصورة / المنوفية / قنا

- تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة الحصول على مؤهل عال

- يشترط أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية

- يشترط أيضا في المتقدم التفرغ التام

- يلزم تقديم موقف محدد من التجنيد

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

ويحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة علي عدد من المميزات والتي تتضمن ما يلي :- 

- الحصول على راتب ثابت + عمولات تصل إلى 10 آلاف جنيه

- يحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة علي عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

- هناك فرص للترقية

- الحصول على تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص

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كيفية التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة


ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة الدخول علي الصفحة الرسمية علب موقع فيس بوك والتقدم علي الإعلان الخاص بالوظائف المعلنة للشباب والرياضة والقيام بملء الاستمارة.

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