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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تدريب الشباب على فنون الطباعة والتغليف وتوفير فرص عمل لهم

صدى البلد

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف عن توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة الألمانية و أكاديمية علام و منظمة EFE Education for employment لتنظيم برنامج تدريبي مدته 3 شهور يتضمن تدريب الشباب المتقدمين و تعيين الطلبة بعد انتهاء التدريب بمطابع الشركات أعضاء غرفة الطباعة.

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وحددت غرفة الطباعة والتغليف عدة شروط لاستفادة الشباب أبرزها أ لا يزيد سن المتقدم عن 25 سنة ويكون لديه موقف واضح من الخدمة العسكرية علي أن تكون المقابلة مع المتقدمين 30 يناير 2024، بحسب بيان من الغرفة.

وذكرت الغرفة أن مشروع التدريب هدفه الرئيسي هو تأهيل خريجي التعليم الفني للعمل في المطابع وشركات الطباعة المختلفة ويشمل التدريب 8 محاضرات للمهارات على أن يتم تأهيل المتقدمين للتوظيف في المطابع المختلفة من أعضاء غرفة الطباعة.

وأشارت إلي أنه سيتم تدريب المتقدمين علي يد أمهر المدربين المتخصصين في تقنيات الطباعة والتغليف بهدف تخريج فنين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الطباعة والتغليف وفق أحدث التقنيات الجديدة.

إحتياجات سوق العمل التقنيات الجديدة الخدمة العسكرية الطباعة والتغليف الغرفة الألمانية برنامج تدريبي

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