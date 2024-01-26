خلق فرص عمل.. جهود مبادرة أيادي مصر| إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن إطلاق منصة أيادي مصر.

وأوضح المركز أن وزارة التنمية المحلية أطلقت منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي WFP والشركة التنفيذية إي-أسواق مصر E-Aswaaq misr إحدى شركات مجموعة e-finance، والتي تهدف إلى تسويق مشاريع الحِرَف اليدوية للمرأة المصرية، وتشجيع النساء والشباب المصريين على استخدام التكنولوجيا لبيع منتجاتهم اليدوية.

وأكد أن المشروع يأتي أيضًا في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين المرأة اقتصاديًّا وتمكين المنشآت المهنية، وتقديم الدعم في خلق فرص العمل التي تؤدي جميعها إلى التنمية في الريف ودعم المنتجات المحلية.