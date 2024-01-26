5000 جنيه .. وظائف جديدة للشباب | تفاصيل

تسعي الحكومة عبر وزارتها المختلفة والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة بالاعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

ملتقي توظيف للشباب



وتأتي ملتقيات التوظيف نتاج للتعاون بين محافظة الجيزة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص .

و تسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل محافظة الجيزة



فرص عمل جديدة أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة عبر صفحته الرسمية، وذلك من خلال ملتقى توظيفي يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير لتوظيف أكبر عدد من الشباب بإحدى سلاسل المطاعم الكبرى.

شروط فرص عمل محافظة الجيزة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على فرص عمل محافظة الجيزة وتتضمن مايلي:-

- يشترط أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون أقصى عمر له خلال التقدم 35 عاما، علما بأن سلسلة المطاعم تقبل ذكور فقط

- يشترط أن يكون هناك موقف محدد من التجنيد.

مرتبات وظائف محافظة الجيزة



وتتوافر العديد من المزايا التي يحصل عليها الملتحق بالوظيفة المعلنة و هي أن الراتب يبدأ من 5000 جنيه + إضافي وحوافز ويوجد تأمين طبي واجتماعي.

طريقة التقديم على وظائف محافظة الجيزة

ويمكن للراغبين الحصول على فرص عمل محافظة الجيزة الحضور إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وذلك يوم الثلاثاء 30 يناير من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرًا.

وتأتي ملتقيات التوظيف التي تنظمها محافظة الجيزة كل عام لتوفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للراغبين في العمل، بمرتبات مجزية والتعاقد في الحال مع الشباب، مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.