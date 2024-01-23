وظائف المستقبل.. شروط البرامج الجديدة بالكليات لمواكبة سوق العمل

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إنه لابد من توافر عدة شروط في البرامج الجديدة بالكليات لتصل إلى مستويات عالمية تتواكب مع وظائف المستقبل، مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل، لافتا إلى أنه يجب إضافة التكنولوجيا كمادة أساسية في المدارس .

وأشار شحاتة خلال تصريحاته لـ صدى البلد إلى أن الجامعات المصرية تخطو خطوات واضحة وثابتة في الطريق إلى جامعات الجيل الرابع من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي لتخريج جيل قادر علي تحديات المستقبل ومطلباته .

وأوضح أن الجامعات طرحت برامج متخصصة للغاية تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتساهم كثيرا في خلق فرص عمل للطلاب وهذا من اهم دوافع تحديث البرامج بالجامعات المصرية .

وقال أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إنه يتم إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلى مستوى الجامعات المصرية مثال أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.

وأوضح أستاذ المناهج، أن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرها، وهذه المهارات توفرها كثير من الجامعات خاصة الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها مؤخرا، وهى جامعات دولية ولها مكانة عالمية وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح لطلاب الثانوية العامة التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الحكومية والخاصة.