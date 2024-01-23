راتب يصل إلى 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة.. قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن فرص العمل التي يوفرها كلا من جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابعة لمحافظة الجيزة، ووزارة العمل لتوفير فرص عمل في 9 محافظات من ضمنها محافظة القاهرة، في 12 شركة قطاع خاص برواتب تبدأ من 3500 جنيه حتى 13 ألف جنيه.

الوظائف المعلن عنها في محافظة الجيزة



أفراد أمن بمول بالتجمع الأول، السن من 21 إلى 45- المؤهل من إعداديه- يوجد سكن -تأمينات- شیفت 8 ساعات و12ساعة.

مندوب توصيل دليفرى بصيدليات صحة بالتجمع الخامس (السن من 21 إلى 45- المؤهل من اعداديه- يوجد سكن- تأمينات- شیفت 8 ساعات و12 ساعة- امتلاك موتوسيكل + رخصة سارية.

عمال نظافة بمول بالرحاب السن من 21 إلى 45 المؤهل من محو أمية- يوجد سكن- تأمينات -شیفت 12ساعة.

وحددت الشركة للاستفسارت، الارقام والعنوان التالية:-



العنوان -300ميدان الجيزة- عمارة النبراوى- الدور الثاني ت/۳۵۷۲۰۸۲۵- ۳۵۷۱۱۱۹۸،يوميًا من الاحد إلى الخميس من الساعه 10 ص إلى 2عصرًا

وظائف

وظائف خالية في السلام للمقاولات

2 مدير منطقة أمن، على أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ويتمتع بخبرة 5 سنوات.

8 مشرف أمن، من الحاصلين على مؤهل عالي وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 عامًا، يتمتعون بخبرة 3 سنوات، براتب يتراوح ما بين 6 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه.

50 فرد أمن، حاصلًا على (مؤهل متوسط – إعدادي – ابتدائي) ويتراوح عمره بين 19 و45 عامًا، برواتب تتراوح ما بين 4680 جنيهًا و5400 جنيه.

5 مساعد أمين مخازن، حاصلًا على مؤهل متوسط من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عامًا، كما يتمتع بخبرة سنتين.

10 سائق مهني، يتراوح سنه بين 20 و45 عامًا.

وظائف خالية في مترو ماركت

- أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي أو متوسط.

- ألا يقل السن عن 35 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا.

- راتب يبدأ من 3500 جنيه حتى 4200 جنيه.