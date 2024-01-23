عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

راتب يصل إلى 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة.. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن فرص العمل التي يوفرها كلا من  جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابعة لمحافظة الجيزة، ووزارة العمل لتوفير فرص عمل في 9 محافظات من ضمنها محافظة القاهرة، في 12 شركة قطاع خاص برواتب تبدأ من 3500 جنيه حتى 13 ألف جنيه.

الوظائف المعلن عنها في محافظة الجيزة 


أفراد أمن بمول بالتجمع الأول، السن من 21 إلى 45- المؤهل من إعداديه- يوجد سكن -تأمينات- شیفت 8 ساعات و12ساعة.

مندوب توصيل دليفرى بصيدليات صحة بالتجمع الخامس (السن من 21 إلى 45- المؤهل من اعداديه- يوجد سكن- تأمينات- شیفت 8 ساعات و12 ساعة- امتلاك موتوسيكل + رخصة سارية.

عمال نظافة بمول بالرحاب السن من 21 إلى 45 المؤهل من محو أمية- يوجد سكن- تأمينات -شیفت 12ساعة.

وحددت الشركة للاستفسارت، الارقام والعنوان التالية:-


العنوان -300ميدان الجيزة- عمارة النبراوى- الدور الثاني ت/۳۵۷۲۰۸۲۵- ۳۵۷۱۱۱۹۸،يوميًا من الاحد إلى الخميس من الساعه 10 ص إلى 2عصرًا

 

وظائف

وظائف خالية في السلام للمقاولات

2 مدير منطقة أمن، على أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ويتمتع بخبرة 5 سنوات.

 

8 مشرف أمن، من الحاصلين على مؤهل عالي وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 عامًا، يتمتعون بخبرة 3 سنوات، براتب يتراوح ما بين 6 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه.

50 فرد أمن، حاصلًا على (مؤهل متوسط – إعدادي – ابتدائي) ويتراوح عمره بين 19 و45 عامًا، برواتب تتراوح ما بين 4680 جنيهًا و5400 جنيه.

5 مساعد أمين مخازن، حاصلًا على مؤهل متوسط من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عامًا، كما يتمتع بخبرة سنتين.

10 سائق مهني، يتراوح سنه بين 20 و45 عامًا.

 

وظائف خالية في مترو ماركت

- أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي أو متوسط.

- ألا يقل السن عن 35 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا.

- راتب يبدأ من 3500 جنيه حتى 4200 جنيه.

توفير فرص عمل جهاز رعاية وتشغيل الشباب محافظة الجيزة محافظة القاهرة فرص عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

سعر الذهب الآن في مصر

في 5 دقائق.. كيفية استخراج فيش جنائي مستعجل 2024

شروط طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين

أسعار الذهب الآن في مصر

وظائف خالية برواتب تبدأ من 3500 جنيه حتى 13 ألفا.. قدم الآن

خطوات التسجيل لأداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد

شروط وكيفية التقديم بمسابقة التربية والتعليم 2024

التخصصات المطلوبة لوظائف الهيئة القومية للأنفاق

ترشيحاتنا

ترامب: الرئيسان الروسي والصيني ذكيان للغاية ويحبان بلادهما

بشرى سارة بشأن حل أزمة المعاش المبكر|اعرف الموعد

راتب يصل إلى 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بالقاهرة والجيزة.. قدم الآن

السيناريو يتكرر| هل يفعلها المنتخب ويصعد لنهائي إفريقيا بفضل أبوجبل؟.. والشناوي يعود للأهلي للعلاج

روسيا تسخر من تواصل الرئيس الأمريكي مع الموتى

جريمة تهز القاهرة.. أب ينهي حياة ابنته ويدعى سقوطها من البلكونة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتماثل للشفاء .. مصادر مقربة تنفي وفاة هاني الناظر بعد تداولها على السوشيال ميديا

غير نزلة البرد.. العوضي يعاني من وعكة صحية شديدة لهذا السبب| تفاصيل

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

فيديو

سعرها 200 ألف.. موعد طرح أول سيارة كهربائية في مصر

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ