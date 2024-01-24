وظائف شاغرة بالهيئة القومية للأنفاق.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تنظيم مسابقة لتلبية احتياجات الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل.

وتهدف هذه المسابقة إلى تعيين 96 مهندسًا في تخصصات مختلفة "ميكانيكا- كهرباء- تصميم مدني- تصميم معماري- اتصالات- كهرباء حاسبات - إشارات- أبحاث تربة- طرق- تنفيذ- عطاءات وعقود- حصر ومستخلصات- بحوث- مراقبة جودة- مساحة- ميكاترونيك"، بالإضافة إلى 5 وظائف في مجال شؤون مالية.

تأتي هذه المسابقة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولوائحه التنفيذية.

تفاصيل مسابقة التنظيم والإدارة

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التسجيل على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، في الفترة من 1 فبراير 2024 حتى 15 فبراير 2024. على الرابط الآتي https://jobs.caoa.gov.eg/Login.aspx



شروط التقديم في مسابقة التنظيم والإدارة

يجب أن تتوفر الشروط الآتية في المتقدم:

-أن يكون مصري الجنسية.

-محمود السيرة، حسن السمعة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية تتعارض مع الشرف والأمانة، ما لم يتم إعادة اعتباره.

-ألا يكون قد تم فصله من الخدمة بشكل نهائي، ما لم يمر على الأقل 4 سنوات من صدور القرار.

-أن لا يتجاوز سن المتقدم 32 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

-بالنسبة للوظائف الهندسية، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل هندسي عالٍ في التخصص المطلوب وأن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين.

-بالنسبة لوظيفة شؤون مالية، يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تجاري عالٍ مناسب للتخصص المطلوب.

-يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم على الأقل "جيد".

-يجب أن يجتاز المتقدم الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

-يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات بعد اجتيازه للامتحانات والتدريبات المطلوبة.

-يجب أن يقدم المتقدم إقرارًا بالموافقة على قبول العمل في أي مكان في جمهورية مصر العربية، وفقًا لمصلحة العمل.

-أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

يجب سداد مبلغ مقداره 26 جنيها لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد فروع البنوك التالية: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة.

وتعمل هذه البنوك في نظام التمويل الحكومي في جميع محافظات الجمهورية.

ويتم إيداع المبلغ على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية.

يجب أن يتم ذكر اسم المتقدم في إيصال الإيداع، ويجب أن يكون تاريخ الإيصال في وقت لاحق من تاريخ نشر الإعلان.