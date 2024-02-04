وزيرة التضامن تخصص 10 ملايين جنيه للمنوفية لتقديم المساعدات وتوفير فرص عمل

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساعدات مالية وعينية وبطاطين لأكثر من (70)حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقا بتكلفة إجمالية " تزيد عن نصف مليون جنيه " بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، وذلك استمرارا لتنفيذ سلسلة " رد الجميل "التي يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بصفة دورية منذ توليه حقيبة المحافظة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم .



يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل الدائم والمباشر وفتح قنوات وآليات جديدة مع المواطنين لتقديم الدعم الكامل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المستشار أشرف هلال ، الدكتور أحمد شيرين فوزي، اللواء سعيد عباس محافظي المنوفية السابقين ، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومدير المديريات الخدمية بالمحافظة ، و محمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر ، والمهندس أسامة مدكور المدير التنفيذي لشركة مدكور .



و استمع محافظ المنوفية ووزيرة التضامن الاجتماعي، في أجواء تسودها الفرحة والزغاريد، للحالات الإنسانية للتعرف على ظروفهم الاجتماعية والصحية وتقديم الحلول الفورية لمطالبهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وكلف المحافظ مديري المديريات بالمرور والتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم لسرعة تلبيتها وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك مراعاة لحقوقهم.

وخلال اللقاء ، وجه المحافظ مدير مديرية الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال 25 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات المخ والأعصاب بشبين الكوم وأشمون والشهداء وبركة السبع العام والتأمين الصحي

كما كلف المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 10 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم ، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ12 حالة لاعانتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية ، فضلاً عن توفير سماعة أذن وكرسي كهربائي وطرف صناعى وتروسيكل لعدد من الحالات المرضية مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة.

وأكد حرصه علي التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات لتقديم أوجه الرعاية الشاملة للفئات المستحقة ، مشيراً إلى مكتبه مفتوح دائماً أمام جموع أهالي وأبناء المحافظة للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

وخلال اللقاء ، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تخصيص 10 مليون جنيه لمحافظة المنوفية ما بين مساعدات وتوفير فرص عمل لمشروعات تمكين اقتصادي، فضلا عن إطلاق مبادرة " المنوفية بلا أمية " لكي تكون محافظة المنوفية بلا أمية خلال فترة قريبة.

وفى كلمتها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً في تنفيذ العديد من البرامج القومية لتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لكافة شرائح المجتمع ومنها البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لإنشاء وتطوير الحضانات والاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة والمرأة المعيلة ، فضلاً عن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وكذا برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي لتدريب وتأهيل مستفيدات تكافل وكرامة لتمكينهن اقتصاديا وريادتهن في سوق العمل ، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وخدمات صحية وإجراء عمليات جراحية وتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية للأسر المستحقة.

وأوضحت الوزيرة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في برنامج تكافل وكرامة ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر استحقاقا ، فقد بلغ إجمالي مستفيدي البرنامج أكثر من 5 مليون مواطن ، مؤكدة أن الدولة مستمرة في توسعة شبكات الأمان الاجتماعي ومشروعات التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا من خلال تضافر كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وبمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

كما أعربت الوزيرة عن فخرها وسعادتها بتواجدها علي أرض محافظة المنوفية وحضورها مثل هذه اللقاءات الإنسانية لتلبية مطالب واحتياجات الأسر الأكثر احتياجا، مقدمة شكرها وتقديرها لمحافظ المنوفية مثمنة دوره الإنساني والاجتماعي في عقد العديد من تلك اللقاءات الدورية واليومية لتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأولى بالرعاية مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم ، فضلاً عن .ما تشهده المحافظة من إنجازات ملموسة وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة بما يعزز جهود التنمية المستدامة للدولة المصرية.

و أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من محافظ المنوفية لدعمه المستمر ورعايته الشاملة لهم وتقديم يد العون والوقوف بجانبهم لتخفيف العبء عن كاهلهم.