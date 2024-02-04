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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور وزيرة التضامن.. محافظ المنوفية يسلم أجهزة كهربائية ومنزلية ومساعدات مالية لـ25 عروسا

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي في المنوفية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، 75 أجهزة كهربائية ومنزلية ومساعدات مالية لـ 25 عروسا من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا لمساعدتهن على إتمام زواجهن وتلبية متطلبات المعيشة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، وعدد من المحافظين السابقين، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى، والمهندس أسامة مدكور، المدير التنفيذي لشركة مدكور، والأستاذ محمد موسى، رئيس جمعية الهلال الأحمر.

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وثمن محافظ المنوفية جهود القيادة السياسية التي أولت اهتمامها للفئات الأشد احتياجا، مقدماً خالص تهانيه القلبية للعرائس، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، مشيراً إلى أنه يتم تحديد المستحقات من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي. 

وأكد استمرار التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المجتمعية لتقديم الدعم والمساعدات اللازمة للأسر والحالات المستحقة، كون الأسرة تعد اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع انطلاقا من حرص الدولة بالاهتمام بالأسرة المصرية وتنميتها.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سبق وتم توزيع ثلاث دفعات من الأجهزة الكهربائية والمنزلية بواقع 120 جهازا يضم "ثلاجة – غسالة – بوتاجاز" لـ 40 عروسا من الفئات الأكثر استحقاقا، وذلك ضمن مبادرة البنك الزراعي المصري "إيد بإيد" ليصل إجمالى ما تم توزيعه حتى اليوم 195 جهازا لـ65 عروسا مستحقة من أبناء المحافظة. 

يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعى لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وهذا من المقرر توزيع باقي الأجهزة تباعا على العرائس المستحقة من خلال عمل أبحاث اجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد على أرض المنوفية، مثمنة الدور الحيوي والمجتمعي لمحافظ المنوفية في مساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية الرائدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بما يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وتوفير حياة كريمة لهم وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعربت العرائس عن سعادتهن البالغة بتلك اللفتة الإنسانية، مقدمين الشكر لمحافظ المنوفية ووزيرة التضامن الاجتماعي لحرصهم واهتمامهم بمشاركة فرحتهن والمساهمة في رفع جزء من المعاناة عن كاهلهم.

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