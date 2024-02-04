ضمن مبادرة أهلا رمضان.. منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة في المنوفية

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية منافذ "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والذي يتم التوسع بافتتاحها عددا كبيرا من تجار الجملة بمدينة أشمون والقري التابعة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.

وأشار النمر إلى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار إستعداداً لشهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين ، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .