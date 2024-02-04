احتفالا بيوم الوفاء والجزاء.. محافظ المنوفية يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي

استقبل اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها ، المستشار أشرف هلال ، الدكتور أحمد شيرين فوزي، اللواء سعيد عباس محافظي المنوفية السابقين ، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وبحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



ورحب محافظ المنوفية بالحضور على أرض المنوفية العريقة ، وذلك في إطار الاحتفال السنوي السادس والعشرين بيوم " الوفاء والجزاء " لجمعية المساعي المشكورة بقاعة المؤتمرات بجامعة المنوفية .

وأكد على أهمية الدور الرائد والحيوي للجمعية كونها صرحا شامخا من صروح العمل الأهلي والتطوعي بما تقدمه من أنشطة مختلفة على مدى تاريخ المحافظة ، معرباً عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفال السنوي، والذى يعد تعبيراً عن الوفاء بكل من ساهم بعطائه وجهده في نشر التعليم والثقافة بالمحافظة.



وأوضح المحافظ أن المنوفية تتميز بأعلى نسبة تعليم على مستوى محافظات الجمهورية وتشتهر بالزراعة والصناعة ، حيث تضم العديد من المناطق الصناعية الكبرى بقويسنا و السادات وشبين الكوم ، مؤكداً استمرار التعاون المثمر والبناء مع جمعية المساعي المشكورة في تنفيذ العديد من الخطط التنموية على أرض المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن التأكيد على أداء رسالتها نحو خدمة المجتمع وحتى وقتنا الحاضر ، ودعم جهود الدولة كون الإنسان المصري يأتي على رأس أولويات الجمهورية الجديدة ومستهدفات التنمية المستدامة.



وخلال اللقاء ، استعرض محافظ المنوفية ووزيرة التضامن الإجتماعى عدد من الملفات والموضوعات الهامة المشتركة بين الجانبين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه منذ توليه حقيبة المحافظة أولى اهتماما كبيراً بملف الحالات الإنسانية وذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، حيث يتم تنظيم لقاء يومي بالمواطنين للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم، وكذا إطلاق سلسلة لقاءات " رد الجميل " بواقع كل أسبوعين لتقديم الدعم المادي والعيني للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا فضلاً عن توفير كراسي كهربائية ومتحركة لذوي الهمم والحالات المرضية وتوزيع تروسيكلات لتوفير فرص عمل ومصدر رزق للشباب والأسر المعيلة بالتعاون مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف المحافظ أنه يتم إرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة للحالات المستحقة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة ، مشيراً إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات بالديوان العام لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبها ثمنت وزيرة التضامن الإجتماعى جهود محافظ المنوفية الملموسة فى التواصل الدائم والمستمر مع جموع المواطنين ولا سيما الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.