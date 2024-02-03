محافظ المنوفية:تحصين 69 ألف و574 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

بدء الحملة القومية الأولى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي انطلقت يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 بكافة أرجاء المحافظة ، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة .



وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أن الحملة تستهدف تحصين 202 ألف و 657 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة ، لافتاً أنه تم تحصين 69 ألف و 574 رأس ماشية وأغنام وذلك منذ بدء العمل بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيراً أن اللجان تباشر عملها يومياً من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية ، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها ، فضلاً عن التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للإعلان عن الحملة بهدف التوعية بأهمية التحصين حفاظاً على الثروة الحيوانية ، مناشداً جموع المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام حفاظاً علي الثروة الحيوانية وتنميتها.