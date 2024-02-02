وفاة خطيب مسجد بأزمة قلبية خلال تشييع جنازة في المنوفية

سادت حالة من الحزن بين أبناء مدينة الشهداء في محافظة المنوفية عقب وفاة خطيب مسجد بالمكافأة عقب الانتهاء من خطبة الجمعة ومشاركته في تشييع جثمان حيث سقط مغشيا عليه ليحاول الجميع إنقاذه إلا أنه توفي في الحال بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال الأهالي أن الشيخ محمد كمال القضي خطيب مسجد بالمكافاة بعد إحالته للمعاش وصلي بهم الجمعة وتوجه للمشاركة في أحدي الجنازات.

واضاف الأهالي أنهم فوجئوا به يسقط مغشيا عليه أثناء مشاركته في تشييع جثمان أحد الأهالي، وحاولوا إنقاذه ونقله الي مستشفي الشهداء ولكن أعلن الأطباء وفاته بازمة قلبية مفاجئة.

وينتظر الأهالي تشييع الجثمان عقب صلاة العشاء وسط حالة من الحزن حيث كان يتسم الشيخ بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين جميع أبناء المركز.