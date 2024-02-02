انتهاء التصحيح.. اعرف موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، عن انتهاء عملية التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد، أنه سيتم البدء في أعمال الرصد والمراجعة للدرجات وسط حالة من إعلان الطوارئ لإعطاء كل طالب حقه في الامتحانات.

واضاف أنه من المتوقع اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية منتصف الأسبوع المقبل وذلك عقب اعتمادها من اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

وتابع أنه سيتم اعلان النتيجة علي موقع المحافظة وعلي الصفحة الرسمية المحافظة ومديرية التربية والتعليم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وذلك برقم الجلوس.

وكان طلاب الشهادة الاعدادية قد أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية من 17 يناير حتي يوم 24 يناير.