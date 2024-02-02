سقوط عصابة سرقة السيارات في المنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة طنطا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات متخذين من دائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد محلى وطلقة - سلاح أبيض "مطواة"- سيارة ملاكى "مُبلغ بسرقتها" - دراجة نارية).. وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم وأضافوا بحيازتهم للسلاحين "النارى، الأبيض" لحماية نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.