عاشت في هدوء ورحلت.. حزن في المنوفية لوفاة طبيبة شابة بشكل مفاجئ

تسود حالة من الحزن بين أبناء مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب تشييع جثمان الطبيبة ناهد محمد نجيب المرسي أثناء نومها عقب الانتهاء من عملها بمعهد ناصر بالقاهرة.

وشارك العشرات من أهالي شبين الكوم في تشييع جثمان الطبيبة ناهد نجيب الي مثواها الاخير في مقابر الأسرة، عقب أداء صلاة الجنازة من مسجد حسام الدين أمام مقابر شبين الكوم.

وأكد احد اقارب الطبيبة، أنها كانت تعمل في معهد ناصر بالقاهرة طبيبة في العناية المركزة وتعود الي أسرتها يومين في الأسبوع حيث أنها وحيدة أسرتها ولديها شقيق واحد.

واضاف أنها عقب الانتهاء من عملها ذهبت الي النوم في سكن الأطباء وأثناء ايقاظها فوجئوا بوفاتعا بشكل مفاجئ مما ادي الي حالة من الحزن بين الجميع.

وشارك العشرات من نعي الطبيبة الراحلة ووصفها اصدقاءها بالملاك الطيب الذي عاش في هدوء ومات في هدوء أيضا حيث كانت تتسم بحسن الخلق بين الجميع من أصدقائها وعائلتها.

فيما أصدرت نقابة الأطباء بيان تنعي فيه الطبية الراحلة جاء كالاتي " تنعي نقابة أطباء المنوفية ومجلسها الطبية (ناهد محمد نجيب المرسى) طبيبة الرعاية المركزة والتى وافتها المنية أثناء تأدية عملها بالمستشفى ، داعين الله ان يتقبل منها عملها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها و ذويها الصبر والثبات".