إحباط محاولة لبيع 105 آلاف لتر مواد بترولية بالسوق السوداء في المنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والعمل على حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات (كائنة بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية) ، لقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية بلغت (105284 لتر مواد بترولية) للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.