نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.. ترقبوها عبر هذا الرابط

يتنظر جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 وأولياء أمورهم ، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم .

ولم يتم حتى الآن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ، في حين ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم

علم موقع صدى البلد من مصادره في مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية الأسبوع الماضي، وجاري إتمام الإجراءات النهائية لتجميع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.

تتم حالياً أعمال مراجعة للدرجات وتجميع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم، ليتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم من اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية خلال أيام بحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل.

وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم من اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية خلال أيام، سيتم إصدار بيان عاجل من مكتب محافظ المنوفية، بتفاصيل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم

من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم على :

موقع محافظة المنوفية http://www.monofeya.gov.eg/default.aspx

الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية https://www.facebook.com/monofeya.gov.eg

مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك https://www.facebook.com/menofyiapublicrelationshhip.edu/?locale=ar_AR

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم بالدرجات

تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم بالدرجات وليس بالألوان أو التقديرات مثل نتائج الفصل الدراسي الأول لتلاميذ المرحلة الإبتدائية.

جدير بالذكر أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ، يكون من 280 درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة ، وتكون درجات المواد في نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي.

تظلمات الشهادة الإعدادية