نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.. ترقبوها عبر هذا الرابط

يتنظر جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2024 وأولياء أمورهم ، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم .
ولم يتم حتى الآن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ، في حين ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات .
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم
علم موقع صدى البلد من مصادره في مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهاية الأسبوع الماضي، وجاري إتمام الإجراءات النهائية لتجميع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.
تتم حالياً أعمال مراجعة للدرجات وتجميع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم، ليتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم من اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية خلال أيام بحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل.
وبعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم من اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية خلال أيام، سيتم إصدار بيان عاجل من مكتب محافظ المنوفية، بتفاصيل ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم
من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم على :
- موقع محافظة المنوفية http://www.monofeya.gov.eg/default.aspx
- الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية https://www.facebook.com/monofeya.gov.eg
- مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك https://www.facebook.com/menofyiapublicrelationshhip.edu/?locale=ar_AR
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم بالدرجات
تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم بالدرجات وليس بالألوان أو التقديرات مثل نتائج الفصل الدراسي الأول لتلاميذ المرحلة الإبتدائية.
جدير بالذكر أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية بالاسم ، يكون من 280 درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة ، وتكون درجات المواد في نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي.
تظلمات الشهادة الإعدادية
- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .
- يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .
- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .
- بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه
- بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .