معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا في المنوفية

نجحت جمعية الأورمان في محافظةالمنوفية فى تنظيم معرض بقاعة موناليزا بقرية بهناى مركز الباجور، لتوزيع ملابس جديدة مجانا على 400أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية بقرى مركز الباجور فى محافظة المنوفية.



حضر المعرض مرفت رمزى، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية، وسحر محمد، مديرة ادارة الشؤن الاجتماعية بالباجور.



وقالت مرفت رمزى، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية ، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكده على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.



من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.



وأكد شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة .



يذكر أن توزيع الأورمان للملابس الجديدة يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.