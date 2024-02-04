على مساحة 600 متر.. سوق حضارية جديدة بأشمون في المنوفية

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظةالمنوفية، الأعمال الإنشائية الخاصة بإقامة سوق حضاري ونموذجي جديد بإمتداد شارع مدرسة الحسين بكفر زلابية بمدينة أشمون والذي يتم إنشاءة علي مساحة حوالي 600م، ويضم 12محلا.

يتم تنفيذ السوق بواسطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنوفية والشركة المتحدة للمقاولات، وذلك في إطار خطة المحافظة لإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين للارتقاء والنهوض بكافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار النمر إلى أنه تمت الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي، إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، وتوفير فرص عمل جادة للشباب، والتشجيع علي ثقافة العمل الحر .

وأكد النمر أن الهدف من إقامة سوق نموذجي جديد بمدينة أشمون، جاء للقضاء على الأسواق العشوائية، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .