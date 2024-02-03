لو سنك أقل من 45.. فرص عمل مش هتتعوض| اعرف الشروط

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.



تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة



وتضمنت الوظائف المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة وذلك بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في العديد من التخصصات بأحدي شركات الألبان والتي تشمل التخصصات التاليه :-

- الحاجة إلى شيف أجبان.

-كما تشمل التخصصات المطلوبة الحاجة إلى شيف جزارة.

- الحاجة إلى بائع عطارة.

- كما تضمنت الوظائف المتاحة مراقب كاميرات.

- الحاجة إلى وظيفة أمن.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة



يمكن للخريجين من جميع المؤهلات، فوق متوسط، متوسط، أو بدون مؤهل أيضًا التقديم للوظائف سواء كان لديه خبرة أو بدون خبرة، بشرط ألا يتجاوز السن 45 عامًا، وموقف واضح من التجنيد .



وتتوافر الوظائف المعلنة بفروع الشركة في مصر الجديدة ومدينة نصر ومدينتي وجاردنيا مول والمقطم والمعادي والتجمع.

و يحصل المقبولين في الوظيفة على راتب مجزي وراتب إضافي وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.



طريقه التقديم على الوظائف المعلنة



ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية ن الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه للاستمارة الخاصة بتلك الوظائف لملء البيانات المطلوبة بها.

مبادرة توظيف مصر

وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.