عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو سنك أقل من 45.. فرص عمل مش هتتعوض| اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف وزارة الشباب والرياضة 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

txt

الراتب 5000 جنيه.. فرص عمل مميزة للشباب في الجيزة

txt

الراتب 5500 جنيه.. فرص عمل مميزة للشباب


تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة


وتضمنت الوظائف المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة وذلك بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في العديد من التخصصات بأحدي شركات الألبان  والتي تشمل التخصصات التاليه :-

- الحاجة إلى شيف أجبان.

-كما تشمل التخصصات المطلوبة الحاجة إلى شيف جزارة.

- الحاجة إلى بائع عطارة.

- كما تضمنت الوظائف المتاحة مراقب كاميرات.

- الحاجة إلى وظيفة أمن.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة 


يمكن للخريجين من جميع المؤهلات، فوق متوسط، متوسط، أو بدون مؤهل أيضًا التقديم للوظائف سواء كان لديه خبرة أو بدون خبرة، بشرط ألا يتجاوز السن 45 عامًا، وموقف واضح من التجنيد .


وتتوافر الوظائف المعلنة بفروع الشركة في مصر الجديدة ومدينة نصر ومدينتي وجاردنيا مول والمقطم والمعادي والتجمع.

و يحصل المقبولين في الوظيفة على راتب مجزي وراتب إضافي وتأمين اجتماعي وتأمين صحي.


طريقه التقديم على الوظائف المعلنة 


ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية ن الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه للاستمارة الخاصة بتلك الوظائف لملء البيانات المطلوبة بها.

مبادرة توظيف مصر

وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

txt

بـ رواتب مجزية | فرص عمل في النظافة والتجميل بالجيزة .. اِعرف الشروط

txt

خلق فرص عمل.. جهود مبادرة أيادي مصر| إنفوجراف

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

فرص عمل وظائف خالية فرص عمل الشباب والرياضة أماكن فرص عمل الشباب والرياضة فرصة عمل الشباب وظائف شاغرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

«أتمنى أكون عريس».. أحمد سعد يرد على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

موضوعات متعلقة

قيادي بمستقبل وطن: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى اقتصادية يخلق فرص عمل

10 آلاف جنيه.. فرص عمل لا تعوض للشباب |اعرف الشروط وكيفية التقديم

ترشيحاتنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

دعاء البرد والثلج .. هذا معنى الزمهرير

منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية يتوج بكأس إفريقيا ويتأهل بارالمبياد باريس 2024

واقعة نادرة.. العثور على شظايا كويكب سقط على مدينة برلين الألمانية

بالقانون| الحبس 7 سنوات عقوبة غش الأدوية حال استخدام مواد ضارة بالصحة

ميزات في تحديث تليجرام Telegram الجديد.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ