وظائف خالية بالبنك الأهلي لحديثي التخرج | خطوات التقديم

وظائف البنك الأهلي.. يبحث عدد كبير من الخريجين عن الوظائف التي أعلنها البنك الأهلي المصري الشاغرة لتعيين الشباب حديثي التخرج.

خطوات التقديم لوظائف البنك الأهلي



يمكن التقديم على وظائف البنك الأهلي عن طريق القيام بالخطوات التالية:

يتم فتح موقع البنك الأهلي الرسمي

الضغط على خانة الوظائف ومن ثم يقوم بملء البيانات المطلوبة

تعبئة استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة

الضغط على خانة تسجيل

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شروط وظائف البنك الأهلي للخريجين



وضع البنك الأهلي عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأفراد المتقدمين للوظائف التي طرحها، وتحتوي تلك الشروط على الآتي:

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة وذلك من تاريخ تعيينه.

لا يمكن قبول المتقدمين الذين لديهم صلة قرابة خاصة، إذا كانت من الدرجة الثانية للمصاهرة والدرجة الثالثة للنسب.

لا بد من أن يكون محل إقامة المتقدم الموجود في بطاقة الرقم القومي هو نفس محل إقامته بالفعل.

إن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عالي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

يتم التقديم من قبل حديثي التخرج للأعوام الدراسية 2020 و2021 و2022 و2023.

يجب ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم عن تقدير جيد.

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التخصصات المطلوبة في وظائف البنك الأهلي للخريجين



يحتاج البنك الأهلي في الوظائف، التي قد قام بالإعلان عنها إلى خريجي الكليات والتخصصات التالية:

خريج كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

خريجي كليات الحقوق.

خريجي كليات الحاسبات والمعلومات.

خريجي كليات تكنولوجيا المعلومات.

خريجي كليات هندسة الحاسبات.

خريجو كليات التجارة في تخصص التجارة الخارجية والإدارة والتسويق والمحاسبة والتمويل والضرائب.

خريجي كليات إدارة الأعمال المتخصصين في إدارة الأعمال الدولية والمنشآت المالية والتسويق واللوجيستيات والمعلومات الإدارية والنظم والائتمان والبنوك والموارد البشرية والمالية.



