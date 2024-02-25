وظائف خالية بـ وزارة الشباب والرياضة.. اعرف شروط التقديم

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ضمن مبادرة توظيف مصر، وتأتي الوظائف بشركة Midas Furniture.

شروط التقدم للوظائف الخالية

- أن يكون لديه القدرة على العمل بنجاح في بيئة الفريق وكذلك بشكل مستقل.

- التعرف على نظام تشغيل ويندوز، ومايكروسوفت أوتلوك، ومايكروسفت وورد، وإنترنت إكسبلورر.

- إجادة اللغة الانجيزية.

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس.

- القدرة على التواصل بشكل صحيح ووضوح مع العملاء.

- ان يكون لديه القدرة على فهم وتوضيح المشاكل التي يواجهها العملاء.

أماكن العمل

يعمل المقبولين في الوظيفة في القرية الذكية بالسادس من أكتوبر.

المزايا للوظائف الخالية



يحصل الموظفون على راتب 5250 جنيها، مقابل 6 أيام عمل، وتأمين اجتماعي وطبي وتوفير وسائل للتنقل.

كيفة التقدم للوظائف الخالية



يمكن التقدم للوظائف عن طريق إرسال السيرة الذاتي المحدثة عبر الإيميل التالي: [email protected]

وذكر المسمى الوظيفي في موضوع «خدمة عملاء ميداس»، أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر.

المهام المطلوبة للوظائف الخالية



ترغب الشركة في تعيين شباب في وظائف خدمة عملاء، للقيام بالمهام التالية:-

- التواصل مع الشركاء في الوجهة.

- الاحتفاظ بسجلات تفاعلات العملاء والمعاملات والتعليقات والشكاوى.

- القيام بالإجراء الضروري والصحيح على الأنظمة والأدوات لتلبية طلب العميل بشكل صحيح.

- جمع وتحليل تعليقات العملاء.

- الرد على استفسارات العملاء في الوقت المناسب عبر الهاتف.

- تقديم إجابات لاستفسارات العملاء.

- تقديم الحلول المناسبة للأسئلة والمشاكل التي يتم تلقيها.