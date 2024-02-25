مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفين سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

وتعتبر العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين حيث أن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة



ومنذ بداية عام 2024 حصل الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص علي العديد من الإجازات الرسمية الدفوعة الأجر والتي تتضمن عيد الميلاد المجيد وإجازة 25 يناير .



الإحازات المتبقية فى 2024



ولايزال عام 2024 فى بدايته حيث أنه يحوي العديد من الإجازات الرسمية والتي تتضمن ما يلي :-

- عيد تحرير طابا: الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 2024

- إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء غرة شوال 10 أبريل 2024

- إجازة عيد تحرير سيناء: الخميس 16 شوال 25 أبريل 2024

- اجازة عيد العمال: الأربعاء 22 شوال 1 مايو 2024

- إجازة شم النسيم: الإثنين 27 شوال 6 مايو 2024

- إجازة وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات": السبت 9 ذو الحجة 15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك: الأحد 10 ذو الحجة 16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956: الثلاثاء 12 ذو الحجة 18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه :الأحد 24 ذو الحجة 30 يونيه 2024

- الإثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية

- الثلاثاء 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو 1952

- الإثنين 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف

- الأحد 6 أكتوبر : عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)



ويحصل الموظفون علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

ويبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وأوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.