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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 أيام إجازة.. بشرى سارة للمواطنين فى رمضان| اعرفها

إجازة
إجازة

مع قرب شهر رمضان، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة الإجازات الرسمية خلال الشهر الكريم، حيث تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنون على معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والأقارب.

موعد بدء شهر رمضان 2024

ويوافق بداية شهر رمضان 2024 هذا العام، الاثنين 11 مارس 2024، ويستمر لمدة 30 يوما، ومن المنتظر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 هـ يوم 29 شعبان 1445هـ.

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الإجازات في شهر رمضان 2024

ويحصل الموظفون على 8 أيام إجازة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتضمن ما يلي:
- يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 22 مارس.

- يوم السبت 23 مارس 2024.

- يوم الجمعة 29 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 30 مارس من الشهر.

- يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

- يوم السبت 6 أبريل.

الإجازات والعطلات الرسمية 2024

وتتضمن الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة خلال عام 2024 ما يلي:-
- إجازة عيد الفطر المبارك 24 أبريل 2024.

- إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024.  

- إجازة عيد العمال يوم الجمعة 5 مايو 2024.

- الأحد 30 يونيو، إجازة ثورة 30 يونيو.

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- إجازة عيد الأضحى المبارك، الاثنين 3 يوليو 2024.

- إجازة رأس السنة الهجرية، الخميس الموافق 20 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024.

- إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، توافق يوم الأحد 6 أكتوبر.

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