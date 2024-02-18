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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يوجه بإقامة معارض أهلا رمضان بكل المدن

فودة خلال الاجتماع
فودة خلال الاجتماع

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإقامة معارض أهلا رمضان في جميع المدن بجنوب سيناء وكلف رؤساء المدن بتوزيع اللحوم والمواد الغذائية التي تشتريها المحافظة للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا داخل الوديان والتجمعات البدوية. 

 

 جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء،  مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات الخدمية ومديري إدارات الديوان العام.


وخصص المحافظ مؤتمر المتابعه لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك  وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، وكذا استعدادات العيد القومي للمحافظة في الذكرى 35 لاسترداد طابا.

 

وخلال المؤتمر وجه المحافظ لإقامة معارض أهلا رمضان بجميع مدن المحافظة، وإقامة موائد الرحمن بكل مدينة، وقرر المحافظ خفض سعر كيلو اللحمة من 395 جنيها، إلى 380 جنيها، خلال شهر رمضان، وأعلن أنه سيجري دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان بـ 30 طن مواد غذائية، بواقع 10 طن أرز، و10 طن سكر، و10 طن مكرونة. 


وأوضح أنه سيتم توزيع هذه الكميات من اللحوم والمواد الغذائية تحت إشراف رئيس كل مدينة موجهًا بتشديد الحملات التموينية  والرقابة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية، لمحاربة غلاء الأسعار.

مؤكدًا أنه سيتم إقامة أكبر مائدة إفطار بمدينة طور سيناء خلال الشهر الكريم لتقديم وجبات إفطار يومية بإجمالي 500 وجبة في اليوم الواحد.

 

وأوضح المحافظ أنه سيجري ذبح 4 عجول للمائدة طوال شهر رمضان، بالإضافة لتوفير السحور أيضا طبقا لعدد أفراد الأسرة.

 

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة حريصة على دعم الأسر الأكثر احتياجًا بكافة مدن المحافظة، خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية، بكميات كبيرة من اللحوم والدواجن، والسلع الغذائية الأساسية.

كما تابع فوده خلال الاجتماع  استعدادات العيد القومي للمحافظ الذي يتواكب مع الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا، ووجه بتشكيل لجان من المختصين لعرض المقترحات ومتابعة الاستعدادات بمدينة طابا.


وتابع المحافظ موقف إنشاء عدد 60 منزل بدوي بالجبيل بطور سيناء و60 منزل بدوي بطابا. 

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جنوب سيناء فودة معارض اهلا رمضان رؤساء المدن

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