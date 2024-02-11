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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو موظف.. إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال 2024| اعرفها

إجازة
إجازة

تعد الإجازات والعطلات الرسمية من بين الإجازات التي ينتظرها الموظفون سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، حيث يسعي الكثير منهم للاستفادة منها من خلال السفر والتنزه والخروج مع العائلة.

وتعتبر  العطلات والإجازات الرسمية من بين الأمور الهامة التى تشغل بال المواطنين، حيث إن الإجازات الوطنية والرسمية تعد إجازة مدفوعة الأجر.

الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة 


ومنذ بداية عام 2024 حصل الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص علي العديد من الإجازات الرسمية الدفوعة الأجر والتي تتضمن عيد الميلاد المجيد وأيضا إجازة 25 يناير .

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الإحازات المتبقية فى 2024 


ولايزال عام 2024 فى بدايته، حيث أنه يحوي العديد من الإجازات الرسمية والتي تتضمن ما يلي :-

- تشمل الأعياد الوطنية عيد تحرير طابا: ستوافق الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 2024

- تتضمن الإجازات إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء غرة شوال 10 أبريل 2024

- تشمل الأعياد الرسمية فى عام 2024 عيد تحرير سيناء: ستوافق يوم الخميس 16 شوال 25 أبريل 2024 عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982)

- كما تتضمن الأعياد والمناسبات الرسمية عيد العمال: الأربعاء 22 شوال 1 مايو 2024

- يحصل المواطنين علي إجازة شم النسيم: الاثنين 27 شوال 6 مايو 2024

- كما تتضمن الاجازات الرسمية وقفة عيد الأضحى: وفق الحسابات الفلكية ستكون يوم السبت 9 ذو الحجة 15 يونيه 2024

- عيد الأضحى المبارك: الأحد 10 ذو الحجة 16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956: الثلاثاء 12 ذو الحجة 18 يونيه 2024

- ثورة 30 يونيه 2013 : الأحد 24 ذو الحجة 30 يونيه 2024

- يحصل الموظفين علي إجازة يوم الاثنين 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- كما يوافق الثلاثاء 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو.

- يوافق  الاثنين 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف.

- يوافق الأحد 6 أكتوبر عيد انتصارات أكتوبر.

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

ووفق القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

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ويتيح القانون لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل

كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

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