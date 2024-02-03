بـ جنيه.. فسحة الأسايطة في إجازة نصف العام بحديقة حيوان أبوتيج

مع إجازة منتصف العام الدراسي تتجه أنظار الأسر بمحافظة أسيوط للخروج إلى المتنزهات ويكون مقصدهم الأول حديقة الحيوان بأبوتيج والتي أطلق عليها حديقة ناصر تخليدا للزعيم الراحل جمال عبدالناصر والتي أنشئت في عهده ويعتبرها الغلابة متنفسهم الوحيد خاصة وان تذكرة الدخول 1 جنيه ويستمتع فيها الزائرين بمشاهدة الحيوانات والتنزه في الرحلات النيلية والعاب الأطفال .

منذ الصباح يصطف الأسر على شباك تذاكر الحديقة للدخول لقضاء اليوم من بدايته حاملين أمتعتهم من مأكولات ومشروبات و يحمل الأطفال الكرات للعب بين الأشجار وأقفاص الحيوانات في الحديقة لقضاء يوما من إجازة نصف العام الدراسي وتناول وجبات الطعام والتنزه في الرحلات النيلية والعاب الأطفال .

فيما يلتف الأطفال حول أقفاص الحيوانات لإطعامها من الخضر خاصة البجع والنسانيس والطاووس و دجاج الوادي الأفريقي وغيرها من الحيوانات .

وقال أحمد حربي مدير الحديقة إن هناك اهتمام كبير من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتطوير الحديقة ومدها بأنواع مختلفة من الحيوانات حتى تكون متنفس لائق للأسر في أسيوط خاصة وان سعر تذكرة الدخول 1 جنيه ويقوم الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج بالمتابعة اليومية لأعمال تطوير الحديقة بعد اعتماد مليون و250 ألف جنيه كمرحلة أولى لتطوير الحديقة وتم خلالها تطوير المدخل ودورات المياه أصبحت على مستوى عالي للحفاظ على صحة رواد الحديقة .

وأضاف حربي إن الحديقة تم دعمها بأنواع مختلفة من الحيوانات كمرحلة أولى منها دجاج الوادي الإفريقي والذي يعد نوع نادر من الدجاج يصل سعر الدجاجة 500 جنيه وتطلق صافرات عند وجود أي شخص غريب بالقرب منها والعصافير الأسترالي والسمان وأرانب زيزو وقطط شيرازي والحمام البلدي والطاووس وحمام هزاز وذيله يشبه ذيل الطاووس والنسانيس والثعالب والبجع وغيرها من الحيوانات .

وأشار حربي انه جاري استكمال أعمال تطوير الحديقة ودعمها بحيوانات أخرى خلال الفترة المقبلة لتكون بالشكل اللائق أمام الأسر في محافظة أسيوط خاصة وانه يقصدها الأسر من مختلف مراكز وقرى المحافظة .

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