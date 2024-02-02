تحف فنية.. عم أحمد أقدم صنايعي بأسيوط: مهنتي من سنين وليا زبايني|شاهد

داخل محل صغير قديم بأحد الحواري بمنطقة القيسارية التجارية بمنطقة العتبة في حي غرب أسيوط يجلس عم " أحمد " لأكثر من 50 عاما ليقوم بتشكيل النحاس لصناعة التحف النحاسية والذي تعلم المهنة من أخواله بعد أن ترك التعليم وفضل العمل معهم في تشكيل النحاس ورغم كبر سنة الذي تجاوز الـ70 عاما إلا انه يحرص يوميا على النزول إلى المحل الخاص به لاستقبال زبائنه .

قال عم " أحمد " : أنا اعمل بمهنة تشكيل النحاس منذ أن كان عمري 15 عاما كان أخوات أمي يعملون في تشكيل النحاس وكنت اذهب إليهم في مدينة أبوتيج وتركت " الكتاب " لأني مكنتش غاوي تعليم وفضلت تعلم المهنة منهم وبعد اتقاني للمهنة ذهبت إلى القيسارية بمدينة أسيوط وفتحت محل لتشكيل النحاس خاصة وان النحاس كان يسيطر على الأسواق وكانت جميع المنزل لا تخلى من الأواني النحاس .

وأضاف : اعمل في حرفة تشكيل النحاس لأكثر من 50 عاما والآن أصبحت الحرفة نادرة أوشكت على الاندثار خاصة مع وجود خامات جديدة الجرانيت والاستالس والألمونيوم وغيرها من الخامات مما أدى إلى تراجع استخدام الأسر للأواني النحاس وأصبح من التحف في المنازل .

واستكمل : بعد سيطرت الخامات الجديدة على السوق بدأت أن اعمل في تشكيل الألمونيوم والاستالس حتى أحافظ على مهنتي في تشكيل الأواني والتحف خاصة مع اندثار الحرفة بشكل نهائي وأصبح لا احد يعمل بهذه الحرفة منذ فترة كبيرة وأصبحت أنا الوحيدة بمنطقة القيسارية التي اعمل بهذه الحرف يأتي إليه الزبائن من مختلف مراكز المحافظة لتعديل وتشكيل الأواني النحاس والألمونيوم وأقوم بعمل قدر الفول المدمس ومآذن المساجد والمباخر النحاس التي يستخدمها أصحاب الفراشات في الجنائز والأفراح .

وتابع : حاولت في أولادي وأحفادي أن أعلمهم الحرفة ولكن رفضوا لصعوبتها والمجهود التي تحتاجه لان خامة النحاس ثقيلة تحتاج إلى مجهود في تشكيلها لإخراجها بشكل جميل على عكس الألمونيوم والخامات الأخرى ولكن رغم ذلك هناك اسر تحتفظ بالنحاس لأنه يسجل لهم تاريخ .

وقال عم " أحمد " كنت أتقاضى في بداية عملي بالحرفة " قرشين بقشيش " كنت بفرح بيها جدا وبدأت أتقن الحرفة حتى تعلمت فنون تشكيل النحاس يدويا ويأتي الناس ليه بالطلب والآن أصبحت الخامات الأخرى كثيرة ولكن في اسر تحافظ على النحاس لقيمته ولن اترك الحرفة لانى أحبها منذ صغري .

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