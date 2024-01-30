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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية |شاهد

معرض الجيزة الثاني
معرض الجيزة الثاني للتراث

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، ويرافقه اللواء أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني.

 

ويشتمل المعرض، على منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة وذلك بفندق سفير بالدقي . 


ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل . 


وأكد محافظ الجيزة، أن المعرض يأتي من خلال التعاون مع مجلس الاعمال اليمني و يشارك فيه ٣٠ عارض من ابناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ٣٠ يناير الجاري  وحتي ١ فبراير.


وأشار اللواء أحمد راشد، أن المحافظة حريصة علي التعاون مع كافه الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات  لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التي تشتهر بها العديد من قري محافظة الجيزة ولتسويق منتجاتهم . 


وأشار محافظ الجيزة انه يتم إتاحة فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لتدعيم قدراتهم في إطار حرص المحافظة على تطوير استراتيجية تسويق هذه المنتجات، وفتح منافذ تسويقية جديدة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.


لافتا أن المعرض يشارك فيه ممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان  والمغرب والصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات الفيوم ومطروح واسوان والمنوفية المنيا والوادي الجديد ووزارة الزراعة.

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