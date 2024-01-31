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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمركز السيطرة.. محافظ أسيوط يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالمراكز

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع أعمال إزالة التعديات بالمراكز

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال الموجة الـ 22 لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز منفلوط وأسيوط وأبوتيج وذلك بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة عمليات الإزالة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة وبمتاعبة مستمرة من وزير التنمية المحلية.

وتفقد المحافظ مركز السيطرة الاقليمي بالمحافظة، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ويحيى زكريا أبورحمة مدير مركز السيطرة بالمحافظة والعاملين به.


وتابع المحافظ من خلال شاشات العرض والبث المباشر أعمال تنفيذ 41 حالة إزالة على أراضي أملاك دولة بمراكز أسيوط ومنفلوط وأبوتيج تحت إشراف محمد عبدالغني رئيس مركز منفلوط وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ومحمد عبدالراضي رئيس مركز أبوتيج ونوابهم ومسئولي الازالات بجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد شوقي محبوب وبمشاركة قوات من مديرية أمن أسيوط لتأمين حملات الإزالة.

 واستهدفت الحملات إزالة التعديات والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ضمن جهود المحافظة للتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد حالات الازالة التي تم تنفيذها منذ بدء الحملة بلغ 157 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن الإزالات التي تم تنفيذها اليوم تضمنت تنفيذ (11 حالة بمركز منفلوط – 13 حالة بمركز أسيوط – 17 حالة بمركز أبوتيج) بإجمالي عدد حالات إزالة 41 حالة تعدي بمباني مخالفة على أراضي أملاك دولة (رى – حماية نيل – طرق) بمساحة 2961م2 بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية ومسئولي جهات الولاية من زراعة ورى وحماية الأراضي.

ولفت إلى أهمية والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء وغرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقاً للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

واضاف أن تلك الحملات تتم تحت إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدات المحلية على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أول بأول.

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كان محافظ أسيوط أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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