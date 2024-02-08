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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، هو آخر يوم في إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس  الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ليبدأ رسميًا من السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة. 

وفي هذا الاطار، أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة لجميع الادارات التعليمية والمدارس، شدّدت على ضرورة عودة المعلمين السابق الاستعانة بهم بنظام الحصة في الفصل الدراسي الأول لسد العجز في الفصل الدراسي الثاني، وذلك  لمعلمين السابق الاستعانة بهم بنظام الحصة في الفصل الدراسي الأول. 

جاء ذلك  فى إطار الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ السبت المقبل وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستعانة بمعلمين الحصة لسد العجز في المواد الأساسية للمرحلتين ( الابتدائية - الاعدادية ) 

جدير بالذكر أنه قد تقرّر رسمياً تخصيص الدرس الأول بعد إجازة نصف العام، وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

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