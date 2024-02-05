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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آلاف السياح الأجانب على شواطئ مرسى علم خلال إجازة الشتاء| شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تشهد مدينة مرسى علم رجنوب البحر الأحمر حركة نشطة في قطاع السياحة، حيث يتوافد آلاف السياح الأجانب يومياً عبر العديد من رحلات الطيران القادمة من مختلف مطارات أوروبا. في غضون الـ48 ساعة الماضية، قامت فنادق المدينة بتلقي 62 رحلة، بينما من المتوقع استقبال رحلتين اليوم، إحداها قادمة من النمسا والأخرى من ألمانيا، بهدف قضاء إجازة الشتاء على شواطئ المدينة الدافئة.

وفقًا لعاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، تعكس جداول تشغيل الرحلات المعلنة في المطارات تلقي آلاف السياح، حيث تشمل هذه الجماهير جنسيات متنوعة، من بينها ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك.

وأكد عثمان أن فنادق مرسى علم استقبلت أكثر من 12 ألف سائح خلال اليومين الماضيين، وتتوقع استقبال 21 ألف سائح خلال الأسبوع الحالي، حيث تستعد المدينة لاستقبال ضيوفها ببرامج ترفيهية خاصة وتنظيم استقبال يشمل توزيع الورود ومشروبات الضيافة.

وأخيرًا، يُشير الخبير السياحي إلى أن مرسى علم تعتبر واحدة من أكثر المدن المصرية دفئًا، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح الأوروبيين خلال موسم الشتاء.

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