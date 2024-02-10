أول يوم في الترم الثاني بجامعة عين شمس.. ملتزمون بالجدول الزمني للدراسة.. ونفذت أنشطة طلابية فى إجازة نصف العام

بدء اليوم اول ايام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس، حيث استعدت الكليات بحزمة من الإجراءات التي توفر فرصة تعليمية مميزة من خلال توفير مناخ تعليمي جيد.



قال الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الكلية بدأت اليوم أول محاضرات الفصل الدراسي الثاني، لافتا أن الكلية استعدت للترم الثاني بتجهيز جميع القاعات الدراسية علي أعلي مستوي.

واشار الدكتور محمد صافي إلى أن الكلية نشرت جداول الفصل الدراسي الثاني وتم اعلانه للطلاب استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح عميد حقوق عين شمس، أن نتيجة الفصل الدراسي الاول ستعلن في مطلع شهر مارس القادم، علي نظام جامعة عين شمس الالكتروني.



قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه تم توزيع الاسطوانات الخاصة بالمناهج للطلاب، موضحة ان المصروفات الدراسية شرط اساسي للحصول علي الاسطوانات.

واضافت الدكتورة حنان كامل، ان اول المحاضرات ستبدأ غدا الاحد، مع نوفير كافة سبل الراحة لللطلاب اثناء اليوم الدراسي.





وتابعت عميدة اداب عين شمس، إنه تم إحلال وتجديد عدد من القاعات التعليمية لاسقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني بشكل مناسب.

وشددت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد على توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والتأكد من سهولة الحصول علي فرصة تعليمية مميزة.

أعلنت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس جدول محاضرات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2023-2024 عبر هذا الرابط اضغط هنا.



وفي هذا الإطار قالت الدكتورة أميرة يوسف أنه يتم تكثيف العمل خلال هذا الأسبوع لسرعة إعلان النتائج بمختلف الاقسام والفرق الدراسية لتكون جاهزة ويتم اعتمادها قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن نسبة النجاح تخطت ال 90% بمختلف الأقسام، وأنه سيتم إرسال النتائج للطلاب على البريد الاليكترونى، حيث تصل نتيجة كل طالب على بريده الاليكترونى.

أن خطة الأنشطة الطلابية تتضمن رحلات ترفيهية ومعسكر سيتم تنظيمه داخل الكلية للطالبات.

وأكدت أن تم تنفيذ العديد الأنشطة الطلابية والمعسكرات لاكتساب المزيد من المهارات الحياتية وتخلق نوع من الانتماء والارتباط لدى الطالبات بالكلية.



قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، إنه تم وضع جدول الفصل الدراسي الثاني جميع البرامج، ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا .



وأوضح عميد تجارة جامعة عين شمس، أنه تم الانتهاء من استعدادات الكلية للفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنه يجرى مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية وتقسيم الجداول طبقا للإعداد وتجهيز المعامل الخاصة بالكلية.

يستعرض موقع صدي البلد محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي ، ومنع ارتداء بعض الملابس واتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية نحو كل الطلاب المخالفين.

محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي 2024



- يمنع دخول الطلاب الحرم الجامعي بالملابس الممزقة.

- ممنوع ارتداء الملابس الشفافة والفيزون.

- ممنوع ارتداء الشبشب في الجامعة.

- يمنع ارتداء الفساتين السوارية والقصيرة والشفافة.

- ممنوع ارتداء الشورتات أو البرمودا أو الجلباب.

- يحذر استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها.

- يمنع حمل المشروبات الكحولية.

- ممنوع دخول السيارات الغير مرخصة.

- يمنع ارتداء الملابس التنكرية.

- يحذر تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.

- أخيراً التدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات.

بدء الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات اليوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وانطلق العام الدراسى 2023/2024 السبت 30 سبتمبر 2023، واستمرت الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، انتهت فى الخميس 4 يناير 2024، وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وانتهت الخميس 25 يناير.

