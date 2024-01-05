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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح : رفع درجة الاستعدادات وإلغاء إجازات الأطباء لأي طوارئ

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال متابعة الاستعدات الطبية امام الكنائس

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم وضع خطة كاملة لاستعدادات المستشفيات  استعدادا لأي طارئ  وانعقاد غرفة الأزمات برئاسته شخصيا على مدار الساعة.

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وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للمديرية. وكذا التأكيد علي تواجد مدير المستشفى أو من ينوب عنه بالمستشفى على مدار الساعة. مشيرا إلى مضاعفة عدد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ خلال فترة العيد. والتأكيد على وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة (الأشعة والمعمل).
وأشار أنه تم وضع خطة لاستدعاء جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات عند حدوث أي طارئ كما تم التأكد من توفير جميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة بالطوارئ والأقسام المختلفة وجرى تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاتها بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة وإخطار إدارة الطب الوقائي باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة استعدادا لأي حادث طارئ والتنسيق مع مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة استعدادا لأي طارئ.
وأكد "سالم" أنه يتم التنسيق بين غرفة الأزمات مع الجهات المختصة بالمحافظة والشبكة الوطنية بالمحافظة لسرعة التواصل والإخطار بأي حادث.

 

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