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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلان أسماء المقبولين لطلبات التصالح في مخالفات البناء بمدينة مطروح

اسماء المقبولين فى
اسماء المقبولين فى مخالفات المبانى

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ، قبول عدد من الطلبات المقدمة للتصالح علي مخالفات البناء، بعد مراجعة الملفات المقدمة لطلبات التصالح من خلال لجنة المشكلة بالمدينة، طبقا لتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإنهاء إجراءات ملفات التصالح للمواطنين.

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وقال رئيس مدينة مرسي مطروح ، إنه يجرى مراجعة ملفات التصالح علي مخالفات البناء بشكل دوري، وأسفرت عن أسماء المقبولين لسرعة سداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح التي تم قبلها لاستخراج نموذج 10، قبل أصدر اللائحة الجديدة لقانون التصالح وتقدم المواطنين له.

وأكد عبد المجيد أن الاستيفاءات لبعض الملاحظات بملفات التصالح علي مخالفات البناء وكان أهمها، سند ملكية، إثبات تاريخ المخالفة، وتوفير خرائط مساحية، وإحداثيات، وعدم دفع أقساط للتصالح، والتأخر في استيفياء رسومات هندسية، وإثبات تاريخ.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أن إدارة الأملاك بمجلس المدينة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة ملفات التقنين التي تقع في نطاق مناطق عزبة الحاج علي وطريق السلوم وعلم الروم وميناء حشيش والكيلو 4 والكيلو و5 والكيلو 7 والكيلو 8 شرق المدينة، والإمام مالك، وتم الإعلان عن كشوفات في الصفحة الرسمية لإجراء معاينات للمتقدمين.

وأشار إلى أن تلك الملفات جرى عمل معاينات، وإعداد كشوفات بإدارة الأملاك بمجلس المدينة تشمل اسم المواطن، والموقع والملاحظات بشأنها، ويتم نشر الكشوفات بقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة عبر لوحة الإعلانات والصفحة الرسمية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين بالكشوفات المعلنة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسي مطروح لسداد المستحقات المطلوبة على طلبات التصالح التي تم قبلها لاستخراج نموذج 10 قبل الإعلان عن التصالح الجديد باللائحة الجديدة.

اسماء المقبولين فى مخالفات المبانى 
اسماء المقبولين فى مخالفات المبانى 
اسماء المقبولين فى مخالفات المبانى 
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