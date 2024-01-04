الغروب فى عين فطناس متعة السائحين وزوار واحة سيوة

تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات السياحية والطبيعية والأثرية والتي يحرص زوار واحة سيوة على زيارتها للاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها .



وتعد بحيرة فطناس من المعالم السياحية الهامة والتي يحرص زوار واحة سيوة على زيارتها ومشاهدة منظر الغروب داخل مياه البحيرة.



يقول على بكر من أهالى سيوة ان واحة سيوة من أهم الواحات بمصر لما تمتلكه من مقومات طبيعية وسياحية جذبت العديد من زوار الواحة بالإضافة إلى تاريخها الاثرى الذى تتمتع به .



واضاف أن عين فطناس أحد أهم المناطق السياحية بألواحة مضيفا أن عند قرب غروب الشمس تجد أن أعدادا كبيرة من السيارات والأتوبيسات السياحية وصلت إلى بحيرة فطناس لمشاهدة منظر الغروب في تلك المنطقة التي اشتهرت بجمال ورعة الطبيعية د مع انعكاس أشعة الشمس وكأنها تغرب داخل المياه عند الغروب.



وأوضح أن أفضل توقيت لزيارة الجزيرة يبدأ من بعد أذان العصر مباشرة حتى غروب الشمس وينصح بالبقاء فيها حتى فترة الشفق بسبب وجود ألوان مختلفة من أشعة الشمس مع السحاب وهو ما يمثل منظر رائع.

واكد على أهمية الترويج لواحة سيوة، إذ يهتم الرئيس السيسي بالسياحة البيئية بشكل كبير وبخاصة الواحة، وأصدر توجيهات للوزراء بالاهتمام بالسياحة البيئية في سيوة.



وأشار أن سيوة تتميز بالتنوع السياحي بها وامتلاكها العديد من المناطق الأثرية مثل جبل الموتى وقاعة التنبؤات كما يوجد بها العديد من عيون المياه الطبيعة والبحيرات كما توجد بسيوة السياحة العلاجية بجبل الدكرور وسياحة السفارى في صحراء سيوة.



الغروب في عين فطناس بسيوة

الغروب في عين فطناس بسيوة

الغروب في عين فطناس بسيوة