ضمن مبادرة مصر بكم أجمل.. توفير 13 فرصة عمل لذوي الهمم بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة مع مراعاة نسبة الـ5% للشباب من ذوى الهمم والعزيمة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وإدماجهم في المجتمع وتحقيق فرص معيشية أفضل لهم.



وأضاف أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح نجحت ضمن مبادرة (مصر بكم أجمل) التي تنفذها وزارة العمل في توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد (13) من الشباب من أبناء مطروح من ذوي الهمم، الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل وذلك بعد المرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.



وأوضح عاطف درويش، مدير عام مديرية العمل، بالمحافظة أن التعيين دائم ومؤقت لمساعدة ذوي الهمم في إيجاد مورد رزق لهم.