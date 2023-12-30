فخورون بإنجازاتكم العظيمة.. محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الجديد

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024.



وقال محافظ مطروح، في التهنئة: يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص ال تهاني وأطيب التمنيات بمناسبة“ العام الميلادي الجديد 2024.

وأضاف المحافظ: نسأل الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي، فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار.

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعددا من الوزراء والمسئولين بالدولة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

كما قدم محافظ مطروح، خالص التهاني لأهالي مطروح ولجميع القيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة بمناسبة العام الجديد متمنيا للمحافظة كل التقدم والازدهار.